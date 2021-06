Gonzo se traslada hasta Senegal para conocer de primera mano la crisis migratoria. ¿Qué es lo que lleva a una persona a jugarse la vida en el mar para llegar a España? Los senegaleses cuentan a Salvados cómo el pescado ha 'desaparecido' de su mar. "Chinos y japoneses vienen y lo pescan todo con sus barcos grandes", afirma un joven, que critica que al no haber pesca no tienen empleo: "Ahora la pesca se ha acabado y no hay trabajo y los pescadores jóvenes se van".

"La gente joven coge barcos para ir a Barcelona", afirma otro joven, que destaca que dicen que "es Barcelona o la muerte": "Es muy triste porque no tienen ninguna oportunidad". "Miles de personas van a España y pierden a sus familias", destaca una mujer, que señala que "todos son responsables": "Todos mueren en el agua porque en Senegal no hay trabajo". Puedes conocer más testimonios de la situación en Senegal en el vídeo de arriba.