"Señor ministro, ¿usted cree que la ideología o los contactos políticos sirven para progresar en la carrera judicial?", pregunta Gonzo a Juan Carlos Campo, quien responde de manera tajante que "no". "Yo sé que hay mucho maniqueísmo con esto de la ideología, porque el problema es que lo reducimos a unos esquemas que yo sí censuro: progresistas, conservadores", explica Campo, que afirma que "lo que está claro es que uno tiene un asunto, ese mismo asunto que a lo mejor afecta a un vecino suyo se resuelve por otro juez de manera diferente, pero desde luego no es la ideología lo que lleva a nadie a ningún puesto".

Tras esto, Gonzo explica al ministro de Justicia que, "intentando entender cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial", le daba la sensación que es "como un álbum de cromos donde los partidos van rellenando en función de sus intereses". "Para que usted me diga si esto es así o no, lo que he hecho es traerme el álbum de cromos del Poder Judicial 2013-2021. Sé que es una liga un poco larga ,pero debería haber sido renovada hace un par de años", destaca Gonzo al ministro, al que le presenta el álbum.

"La composición del Consejo General del Poder Judicial, corríjame si me equivoco tiene 20 vocales, 12 son jueces y 8 son juristas de reconocido prestigio, y se eligen por votación en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Esto es así, ¿verdad?", pregunta Gonzo a Campo, quien detalla que "falta un complemento". Y es que el ministro de Justicia destaca que "los 12 jueces que eligen el Congreso y el Senado, seis cada uno, han sido previamente seleccionados por los 5.500 jueces, de tal modo que el Congreso y el Senado, estos que algunos demonizan en la elección, han sido elegidos por los jueces y juezas de este país".

Al comenzar a rellenar el álbum, Gonzo muestra dos cromos: el de Álvaro Cuesta, un abogado que fue diputado socialista desde 1982 hasta 2011, y el de Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil y que se da la casualidad de que es el abogado del hermano de Mariano Rajoy, por lo que fue propuesto por el PP. "De todos los juristas que hay en España de reconocido prestigio y de esos más de 5.500 jueces, como dice usted que hay, ¿de verdad es imposible elegir a 20 y que ninguno tenga relación con los partidos políticos o con asociaciones de jueces?", pregunta Gonzo el ministro de Justicia, quien contesta que "tampoco hay que hacer un deterioro del currículum o la trayectoria profesional de alguien". Puedes ver su respuesta completa en el vídeo principal de esta noticia,

"Hay un cromo bastante especial, que es el de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que fue alto cargo de los Gobiernos de Aznar", señala Gonzo, que recuerda que "teóricamente, al presidente lo eligen los otros 20 vocales, pero claro, cuando uno acude a la hemeroteca, se encuentra con noticias que dicen que PP y PSOE pactaron que Carlos Lesmes presida el Consejo del Poder Judicial". Al final, "¿quién decide los votos en el Consejo General del Poder Judicial, los vocales o los partidos directamente?", pregunta Gonzo al ministro de Justicia. Puedes ver la respuesta completa de Juan Carlos Campo en el vídeo principal de esta noticia.