SEÑALA QUE ÉL ERA DE LOS MUCHOS CATALANES QUE NO ERAN INDEPENEDENTISTAS

El expresident de la Generalitat asegura en el cara a cara con José Luis Rodríguez Zapatero en Salvados que él no apostó en años por la independencia de Cataluña. "Yo soy de los muchos catalanes que no éramos independistas", asevera Artur Mas. Sin embargo, señala que ahora lo es porque "no hay en este momento un proyecto alternativo a la independencia que le dé a Cataluña un mínimo de garantías de que pueda defender un proyecto colectivo hacia el futuro".