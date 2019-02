Alfonso Guerra: "Si ser feminista es apoyar la revolución de la mujer entonces sí lo soy"

Alfonso Guerra ha replanteado las posibilidades de la lucha de la mujer ante la pregunta directa sobre si se considera o no feminsita: "Es la revolución más importante del siglo XX, ahora, la calificación de feminista... ¿Qué es feminista?"

EL exvicepresidente ha separado los diferentes movimientos que reivindican el papel de la mujer: "¿Apoyar la revolución de la mujer?, entonces lo sería", ha asegurado ante la pregunta de Évole.

Pero el exdiputado ha continuado apuntando: "¿Es feminista lo que hacen algunos grupos?", un replanteamiento que ha querido ejemplificar: "¿Desnudarse en una iglesia? No soy creyente, pero de ahí a que vaya la gente a escandalizar a los que sí creen, eso no me gusta".

Alfonso Guerra, a los que le acusan de haberse 'derechizado': "Yo soy una persona de izquierdas sincera y valiente"

Alfonso Guerra se define ante Jordi Évole en Salvados como un político "valiente y sincero" y niega haber cambiado con los años en sus posturas políticas.

La crítica de Alfonso Guerra a la política actual: "Hay que legislar los miligramos de mercurio que de una lata de conserva"

El exvicepresidente Alfonso Guerra ha asegurado en 'Salvados' que la política de hoy ha cambiado respecto a los inicios de su carrera, y no de forma positiva.

El (no) palo de Alfonso Guerra a Pedro Sánchez por no convocar elecciones tras la moción de censura

Alfonso Guerra ha negado haber criticado al actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez por no haber convocado elecciones después de ganar la moción de censura a Mariano Rajoy.