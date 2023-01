Luz del Alba Rubio ha recordado cómo se acercó a Plácido Domingo con la ilusión de conseguir una oportunidad laboral. Sin embargo, con el tiempo todo acabó torciéndose. "Me trataba excelente, gran compañero para trabajar, pero la otra persona que conozco de él no está bien, no corresponde con lo que los demás quieren ver", ha confesado.

La soprano ha denunciado haber sufrido algunas situaciones de acoso por parte de él y ha confesado que llegó a pensar que era "el precio que tenía que pagar". Sin embargo, ha indicado que llegó un momento en el que no pudo más. "No puedo dar un beso si no me nace, ¿mi canto, mi preparación no es suficiente, tengo que hacer esto para valer?". Un rechazo que ha aclarado que Plácido Domingo no llegó a tomarse bien. "Se puso muy mal, me dijo que podría haber hecho una gran carrera".