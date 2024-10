Con el 'boom' de la heroína en España, las familias intentaron encontrar salidas para que las personas adictas que conocían pudiesen salir de ese agujero negro. En el caso de Félix Ponce, que fue adicto a la heroína, su familia decidió ingresarle en un manicomio.

"Me ingresaron, me atiborraron de pastillas, no sé qué era peor. Se me caía la baba, era tremendo. Estuve 15 días y casi todos estuve llorando y pidiendo salir de ahí", cuenta a Gonzo.

Tras un tiempo sin consumir y ese paso de dos semanas por un manicomio, volvió a juntarse con el mismo grupo con el que solía consumir drogas y volvió a caer en su adicción: "Mismas amistades, mismo círculo... Todo lo mismo, no cambié nada de mi entorno".