Marian Etxabe, exadicta a la heroína, habla con Gonzo acerca de uno de los momentos más duros de su vida. Un día, se embarcó junto a cuatro amigos para dar un paseo marítimo a bordo de una pequeña embarcación frente a Saturrarán. En un momento de su travesía, la mar cambió y la embarcación volcó.

"Fue un sálvese quien pueda", admite Marian. Entre esos amigos estaba su pareja, Isma, quien no pudo sobrevivir a la tragedia. "A mitad del camino, -Isma- me dijo que no podía seguir adelante y se ahogó delante mío. Yo no iba colocada, estaba dejándolo, pero Isma sí que iba muy débil. Había pasado una hepatitis", afirma emocionada la mujer.

Preguntada por la poca ayuda que recibieron, Marian reconoce que las personas que había alrededor pensaban que "estaban drogados", motivo que pudo llevarles a no prestarles ayuda. "Nadie nos miraba bien", lamenta.