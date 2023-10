Gonzo habla en Salvados con un excompañero que fue víctima de abusos sexuales durante dos años en un colegio de los Jesuitas. "Tenía dudas de que al final vinieses, porque sabía que esto para ti es complicado, a pesar de ya has hablado de esto. Yo tuve miedo de hacer este programa, pero leerte a ti me ayudó mucho, porque eres un tipo que ha pasado cosas mucho peores que yo y no ha tenido miedo a hablar", confiesa Gonzo al comenzar la entrevista con su excompañero, quien cuenta los terribles abusos que sufrió.

El periodista escucha atentamente el estremecedor testimonio del hombre, quien defiende que "esto no es venganza". "Tengo 55 años, no necesito vengarme. Lo que quiero es que salga la gente y hable sin miedo. Hay colegios Jesuitas en toda España. La gente tiene que contar sus vivencias. Hay que crear un precedente para que esto deje de ocurrir, porque estoy seguro de que sigue ocurriendo", manifiesta la víctima de abusos.

El hombre cuenta que perdió a su mujer en 2021 y que, precisamente, fue ella la que lo animó a que contara su historia: "Mi mujer era maravillosa, una madre increíble. Le quedaba a lo mejor un mes de vida y me dijo que no dejara que esto no saliera a la luz. Me pidió que hablara, y yo le dije que no me quería meter en líos; no quería que mi familia sufriera repercusiones por esto. Y me dijo que no podía dejar que esto se pierda. Y me pidió que no lo guardara. Me pidió que lo contara. Ella era la única que lo sabía. Luego se lo conté a mis padres", expresa.

Tras la conmovedora entrevista, Gonzo se despide de su excompañero con unas emotivas palabras: "Nunca llovió tanto que no despejara. Espero que esto sea el final de una 'lluvia' qUe ha sido muy fea para ti".