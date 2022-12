Durante un acto en Jaén, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremete contra periodistas como Ana Pastor, Jorge Javier Vázquez o Jordi Évole. "Cada vez que nos ponen verdes, muchos millones de españoles nos ven y dicen que piensan como nosotros", ha dicho. "Que sigan poniéndonos verdes, cuando se den cuenta estaremos en el parlamento con una fuerza extraordinaria. No queremos ir a sus televisiones, ni a sus tertulias, ni a sus entrevistas", añade.

Así habla, en concreto, Santiago Abascal sobre Jordi Évole: "El follonero ese nos ha puesto pingando y luego nos pide una entrevista y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditaremos en nuestros actos. Estamos muy cansados de que vengan cuatro comunistas peligrosos amigos de Otegi y disfrazados de progres blanditos".

Santiago Abascal también carga contra los migrantes y los animalistas: "No nos dicen lo que debe comer nuestros hijos ni los islamistas ni los animalistas que forman parte del nuevo totalitarismo"

