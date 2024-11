El duro relato de un afectado por el volcán de La Palma: "Todos mis recuerdos quedaron sepultados, no queda nada del barrio donde me crie"

Juan Vicente Rodríguez es un empresario productor de plátanos que se vio afectado por el volcán de La Palma. En su caso tanto por perder su casa como por verse afectivo en la cooperativa que tiene. En Salvados, relata a Gonzo como acudió a su casa a recoger unas pertenencias y esa fue la única vez que pudo entrar a su vivienda.

"Fuimos a recoger las fotos de mis hijos y no se oía ni un ruido y se oye tremenda explosión. Vimos reventar el volcán dos veces. Corrimos como pudimos, nos caían los pedruscos encima de nosotros. Nunca más llegué a estar en la casa", comenta Juan Vicente de ese 19 de septiembre de 2021.

Por otro lado, también cuenta cómo su barrio quedó totalmente arrasado y ya no reconoce las calles donde se crio: "Lo peor no fue la casa, sino fue el entorno donde yo me crie. Todos mis recuerdos quedaron sepultados, no queda nada del barrio donde yo me crie".