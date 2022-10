Algunos trabajadores se sinceran con Gonzo y desvelan cómo afrontan su día a día con la crisis provocada por la inflación que estamos sufriendo. Uno de ellos reconoce que a sus 27 años sigue viviendo con su madre, algo que confiesa que no cree que vaya a cambiar por el momento. "No me veo en condiciones de independizarme o hipotecarme".

Por su parte, otra trabajadora explica que tiene un contrato temporal y que es madre soltera, lo que hace que su situación ahora sea difícil. "Lo de la estabilidad laboral es una utopía", ha reconocido desvelando que, para ella, lo más triste de todo es que "te acostumbras a vivir siempre con el agua al cuello". Unos duros testimonios que reflejan lo que muchas familias están sufriendo en estos momentos.