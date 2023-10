Gonzo duda de las palabras de Antonio Allende, responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros educativos de España, quien asegura que ellos no se dieron cuenta de los abusos alumnos de los colegios Jesuitas, sino que la información les "llegó desde fuera", y fue ahí cuando decidieron "hacer una investigación para ver lo que pasó". Además, a la pregunta del periodista de por qué se trasladaba de un centro a otro a los profesores que cometían esos abusos en lugar de expulsarlos, el jesuita responde que, cuando ocurrieron, aquello se "consideraba un acto moral más que un delito".

"¿No se dieron ustedes cuenta sin que la sociedad les empujase de que lo estaban haciendo mal, de que había cosas que no se podían permitir?", le pregunta entonces de forma directa Gonzo, a lo que Antonio Allende responde: "No nos dábamos cuenta de la gravedad de los hechos y de lo que esto suponía, y no éramos consciente del impacto que esto estaba generando y de lo que estas personas realmente estaban haciendo". "Yo quiero pensar que realmente no nos dábamos cuenta de la gravedad del tema", subraya.