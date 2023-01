Salvados ha recogido el testimonio de la primera mujer española que se ha atrevido a hablar públicamente de las situaciones de acoso que sufrió con Plácido Domingo. Unas declaraciones que ha preferido realizar bajo el anonimato por miedo a represalias a nivel laboral. Una entrevista en la que no ha dudado en explicarle a Gonzo por qué no ha hablado antes. "Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie", ha reconocido, recalcando que nadie le iba a creer.

"Son figuras intocables, por eso yo estoy a oscuras", ha sentenciado. Además, ha aprovechado para hacer una petición. "Me gustaría que hubiera algún tipo de figura en los teatros que vigilara, a la que un cantante se pueda volver para pedir ayuda", ha indicado. Una medida que cree que es más que necesaria "porque estas cosas pasan a veces delante de todos".