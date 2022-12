Jordi Évole entrevistó Amelia, víctima de la explotación sexual, para analizar desde dentro el tema de la trata de mujeres y de la prostitución.

El duro relato de esta joven dio visibilidad a un problema que sufren muchas mujeres en Europa y el resto del mundo. Ella explicó en este vídeo que "en un momento de lucidez" se dio cuenta de que tenía que abandonar el prostíbulo.

"Asumí que me habían engañado y que, aunque siguiera muchos años, no iba a tener nada e iba a perder salud emocional psíquica. Además, cada día tenía que asumir prácticas sexuales más violentas", contó en Salvados.

Asegura, además, que cuando decidió dejarlo los proxenetas no le pusieron problemas porque "saben que cuando nos han usado y reutilizado tantas veces, ya no valemos para más, les da igual porque hay nuevas para entrar".

En otro fragmento de la entrevista explicó cómo fue el "brutal" proceso para "volver a la vida" tras abandonar el prostíbulo: "Me daba miedo la gente, la risa de los niños, la luz del día..."

Contó que "un putero" le "dio una casa a cambio de sexo y a los cuatro días ya trabajaba de camarera en un restaurante": "Ese día lo recuerdo mucho porque fue muy duro, fue un proceso brutal de volver a la vida, era como salir de una cueva".

Durante la entrevista también recordó una triste anécdota que vivió en el restaurante en el que trabajaba: "El primer día me encontré con puteros que venían con sus familias y me guiñaban el ojo, pero en esos momento la que sentía vergüenza era yo, y no ellos, que se sentían impunes".

Uno de los aspectos que destacó de este proceso es que "aunque en el restaurante se pusieron en alerta cuando se enteraron de que había ejercido la prostitución, tuvieron la bondad de ofrecerme esa oportunidad y demostré que me la merecía".

Tras contar su experiencia, Amelia Tiganus quiso dejar un mensaje en la entrevista con Jordi Évole a todas las mujeres que pueden estar siendo explotadas sexualmente: "Os digo con el corazón en la mano que nada de lo que os pasó es vuestra culpa".

Además, señaló que si "todavía no es normal que una mujer que ha pasado por esto dé la cara, nos tendremos que plantear como sociedad qué es lo que estamos haciendo mal para que una mujer no se sienta arropada para hablar".

Para finalizar, aprovechó su presencia en la entrevista de Salvados y su visibilidad para lanzar una crítica al Estado porque en "España es el país donde más consumo hay y no existe una ley integral contra la trata".

El principal culpable "es el Estado porque permite que ocurra con sus leyes opacas, parece que protegen a los proxenetas", destacó.

Tras realizar esta entrevista en Salvados, Jordi Évole también quiso dejar un contundente mensaje la explotación sexual a la que se ven sometidas: "Son mujeres que, para gran parte de la sociedad, se han convertido en invisibles. Invisibles también para muchos hombres que siguen acudiendo a prostíbulos o carreteras sin preguntarse qué hay detrás de esa mujer a la que piden sexo a cambio de dinero".