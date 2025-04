Cuando el papa Francisco cargó contra el aborto por una violación: "¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?"

Con motivo del fallecimiento del papa Francisco este lunes 21 de abril de 2025, recuperamos los mejores momentos de la entrevista de Jordi Évole al pontífice en 2019 en Salvados. "Si una chica se quedase embaraza fruto de una violación y le dijera que quiere abortar, ¿usted la entendería?", preguntó el periodista al papa Francisco.

"Yo la entendería a ella en su desesperación, pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema", afirmó rotundo el papa Francisco, que insistió a Jordi Évole cuando este le preguntó si tampoco en esas circunstancias.

"¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar a alguien que la elimine?", reflexionó el papa Francisco, que respondió a Évole: "La respuesta es tuya no es mía". "No, yo no he venido a responder, voy a intentar sacar todas las respuestas que pueda de usted", aseguró el presentador de Salvados.

Por último, el pontífice también insistió en que tampoco se podía dejar a la joven en la calle: "En los últimos años se ha tomado conciencia de estos casos, de chicas solas que van a ser madres y se ha desplegado todo un trabajo de acompañamiento y dignificación".

Sin embargo, Évole recordó al papa que todavía hay países "donde no se ha despenalizado el aborto, como quiere la Iglesia, y hay mujeres que pasan por situaciones muy penosas y que, además, tienen que pagar luego con cárcel la decisión que han tomado". "No discuto la ley civil de cada país", aseguró el papa, que insistió preguntando si era "justo eliminar la vida humana para eliminar un problema o alquilar un sicario para eliminarlo": "Después de ahí viene todo lo demás, pero esa es la pregunta básica".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de la entrevista de Jordi Évole al papa Francisco en Salvados en 2019.

