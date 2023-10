"Me gustaría que preguntaras esto a un padre que su hijo acaba de morir por falta de medicinas en 30 kilómetros. Me gustaría que preguntarais a la madre que acaba de perder a su hijo": así de contundente se ha mostrado Salah Jamal en Salvados cuando Gonzo le ha preguntado si "los palestinos de Gaza no se escandalizan al ver que Hamás ha provocado tanta muerte".

"No estoy haciendo propaganda, lo dice la ONU, la OMS, amnistía internacional. Centenares de niños mueren por falta de medicinas, y está a 20 kilómetros", ha lamentado Jamal, palestino afincado en España.