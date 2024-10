Nieves fue una de las cuatro mujeres que protagonizaron 'Salvados', con Gonzo, en el programa sobre el Essure. Sobre un método anticonceptivo que, según sus palabras, ha hecho que pasara "bastantes horas" en la consulta del médico. "Nunca he estado enferma hasta que conocí Essure", le cuenta a Gonzo.

"Me lo pusieron con 40 años. No quería tener más hijos y decidí hacerme una ligadura de trompas. Fui a planificación familiar y me hablaron de este sistema: 'Pues mira hay un método novedoso. Es como una ligadura de trompas pero no entras en quirófano", relata Nieves sobre cómo conoció Essure.

Y prosigue: "Sin dolores, en diez minutos me lo ponen, la revisión de los tres meses y ya está. ¿Cómo dices que no a no entrar en un quirófano?".