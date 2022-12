Desde que comenzó a trabajar en 1987 en el ayuntamiento de Ibiza, María Luisa Cava de Llano ha pasado gran parte de su vida desempeñando cargos públicos. Ella misma bromea dicendo que sólo le falta "ser ministra".

Rechaza el término casta y no se siente identificada por él. Asegura estar muy satisfecha de su vida política, ya que ha pasado por todos los niveles, "desde abajo". Además, ha continuado ejerciendo como abogada la mayor parte del tiempo, hasta que su puesto le impidió compatibilizar ambas profesiones.

En este sentido, subraya la importancia de que los políticos continúen ejerciendo otras profesiones: "No me gusta la profesionalización de la política. [...] Es importante que los políticos pisen la calle". Cava de Llano propone que no se pueda estar más de 8 años en un mismo cargo político.