Ibarra: "Cuidado con los imputados, si yo sé que es falso no dimito"

SALVADOS | MOVIMIENTOS CIUDADANOS, NUEVA POLÍTICA

En el próximo programa Salvados enfrenta la nueva y la vieja política representadas en Ada Colau y Rodríguez Ibarra, respectivamente. Durante la conversación Jordi Évole saca el tema de la escasez de dimisiones en un país con tantos escándalos de corrupción. Ada Colau defiende que deben dimitir todos los que estén imputados pero Ibarra no está de acuerdo. "Si yo sé que lo que se me imputa es falso, no dimito", explica.