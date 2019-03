Esperanza Aguirre: "No pondría la mano en el fuego ni por Rajoy ni por nadie"

En un diálogo que va subiendo de tono mientras avanza el programa, la expresidenta de la Comunidad de Madrid lanza afirmaciones como que en Madrid "no ha habido ni un solo recorte en lo esencial de la educación y la sanidad'' o que ''sí sabía del señor Blesa… CajaMadrid ponía retribuciones muy elevadas a sus ejecutivos'' aunque no intervino en su momento. Hablando de corrupción, asegura que "no pondría la mano en el fuego por Rajoy" o que "los grandes partidos tenemos mucha responsabilidad en el crecimiento de Podemos".

Durante la conversación, Aguirre marca distancias con la dirección nacional afirmando que "estoy absolutamente a favor de la dación en pago" o "en la planta de la sede regional del PP no se hicieron reformas", preguntada por las obras en la sede del Partido Popular en Madrid que un juez afirma que se han pagado con dinero negro.

¿Cómo pudo el sr Bárcenas engañar a todos los dirigentes del partido? ¿Conocía Aguirre la situación irregular que afectaba a exconsejeros de su gobierno como Francisco Granados o Alberto López Viejo? ¿Colocó en CajaMadrid a una asesora suya que no sabía de banca?¿Cómo se lleva con los Aznar? ¿Se benefició su familia del trazado del AVE en Guadalajara?