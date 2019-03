"¿Defender a su pueblo es terrorismo?"

Miguel Buen, quien fue 17 años alcalde y luego concejal del municipio por el PSE-EE, nos explica cómo era el día a día en esa época en la que "el municipio significaba un referente de violencia callejera, de kale borroka". Buen nos lleva a la Casa del pueblo, sede socialista, que llegó a ser atacada hasta 28 veces por los radicales.

Chema Herzog, concejal del PP, recuerda los riesgos que conllevaba ostentar este cargo en Errenteria, municipio dónde ETA asesinó a dos ediles del PP. Chema asegura que "hace pocos años esta entrevista no hubiera sido posible, porque no quería que me conociera ni mi padre".

Julen Mendoza, alcalde de Errenteria por EH Bildu, nos cuenta qué pasos ha dado desde la alcaldía para la reconciliación. Con él visitamos el auditorio dónde tuvo lugar el famoso ciclo de cine y teatro Eraikiz (Construyendo) que promovieron todos los grupos políticos con el objetivo de normalizar la convivencia en una de las localidades vascas más castigadas por la violencia.

Entraremos en una de las muchas sociedades gastronómicas que hay en Errenteria, simpatizante con la izquierda abertzale, para ver cómo está viviendo el pueblo este acercamiento de posiciones. Y conoceremos el testimonio de Itziar Goienetxea, la mujer del preso Xabier Alegría.

¿Dos años después de la tregua podemos hablar de una Euskadi en paz? No te pierdas "Tres días en Errenteria".