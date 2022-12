Las personas concentradas en la plaza de la reina en Valencia son herencia de la época gloriosa que vivió la Comunidad de Valencia. Son los familiares de la Asociación de Víctimas del accidente de metro que hubo el 3 de julio de 2006.

Un tren pasó por una curva a doble de velocidad de la que debía y volcó provocando la muerte a 43 personas y heridas graves a otras 47. "Fue el accidente de metro más grave de la historia de España", explica Vicent Peris. El tercero en Europa y el cuarto a nivel mundial.

Las personas concentradas exigen responsabilidad a los políticos y piden respuestas. Siendo un accidente de esas dimensiones, hay muy poca gente concentrada, porque el accidente ocurrió en una época de esplendor, iba el papa y "era una mancha en la imagen de la Comunidad y se silencio".

El Gobierno valenciano ha querido ocultar el accidente porque era "el responsable". Una estrategia que les ha funcionado muy bien porque siete años después la gente no recuerda qué pasó. "Estamos en una amnesia colectiva donde la sociedad valenciana no recuerda la tragedia".

Ni la valenciana ni la barcelonesa. Los ciudadanos de Barcelona no se acuerdan del suceso. No saben cuándo fue, qué pasó, no recuerdan, no saben…

El papa llegaba un 8 de julio de 2006, y 5 días antes, el 3 de julio, es cuando sucede el accidente. La causa oficial que se da para explicar el accidente es el exceso de velocidad, el maquinista pasó el doble de la velocidad permitida por esa cuerva, el tren se salió y volcó "se le atribuyó toda la responsabilidad al maquinista", nunca se supo qué le pasó. El maquinista no sobrevivió.

La justicia investigó pero no hubo juicio porque la causa se archivó antes. La juez Nieves Molina encargó un informe independiente a un perito de RENFE, donde le pidió saber si un tren a 80 kilómetros por hora podía volcar. Testificó sólo el perito, sólo una persona. "No lo hemos entendido nadie", explica Vicent Peris, director del documental '0 responsables'.