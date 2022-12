La cantante ha desvelado en una charla con Gonzo cuál el "ritual" que tenía cuando estaba en su momento de mayor fama con Nena Daconte. "Me compraba packs de seis botellines de cerveza y esperaba que fueran las 18:00 horas para empezar todo mi ritual. Estaba en casa, en Barcelona, me ponía música, me fumaba un porro y empezaba a beber, cenaba vete tú a saber qué, y luego me abría mi botella de vino, la seguía bebiendo, seguía fumando, y era eso todos los días", ha recordado.

Meneses reconocía así que "bebía cada vez más y tenía la costumbre de fumar porros", y pese a que le empezaron a sentar mal, siguió fumando. "No me di cuenta y me empecé a meter en una depresión psicótica, un poco mezcla de todas las cosas, y acabé necesitando ayuda y necesitando parar", confiesa.

Lo cierto es que ella no ha dudado en reconocer en el programa que sabe perfectamente el motivo por el que ha estado bebiendo, y es que asegura que es algo que le gusta y le "relaja".

Sin embargo, esto le llevó a vivir momentos complicados. La cantante no ha dudado en dar el duro testimonio de cómo esto terminó afectándole a su carrera y a su vida. "Decidí dejar Nena Daconte y volver a casa de mis padres".