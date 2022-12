Mai Meneses ha contado en Salvados cuál fue el momento en el que tocó "fondo" por el consumo de alcohol durante su época de mayor fama con Nena Daconte. "Fue un día que estábamos en Murcia de concierto y yo bebí lo habitual que bebía siempre, un poco antes del concierto y después del concierto, seguí un poco de fiesta celebrando, y al día siguiente teníamos que volver a Barcelona y yo no me podía levantar de la cama de la resaca que tenía. Llamé al manager, le pregunté qué hacíamos, y tomaron la decisión de dejarme allí sola en el hotel. Me dijeron que cuando me despertase, que me cogiera un tren de vuelta en Barcelona. Y yo recuerdo que en ese tren lo que lloré de pensar en la soledad que sentía y en cómo había terminado en esa situación", ha recordado.

En ese momento, según ha contado la artista, tocó "fondo" y pensó que tenía que "cambiar algo" en su vida. "Así, decidí dejar el grupo, dejarlo todo, dejar Barcelona, y volver a Madrid a casa de mis padres como si tuviera otra vez 20 años para que me cuidaran", ha reconocido.