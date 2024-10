Nieves, una de las mujeres que protagonizan el 'Salvados' del 'Essure', decidió en una de sus muchas visitas al ginecólogo quitarse este sistema anticonceptivo. "Si quieres que te los quite, te los quito, pero están bien puestos", me dijo.

Y ella lo tenía claro: "Le dije que me los quitase, pero ni me contó que había riesgos ni que me iba a quitar las trompas de falopio. Eso fue lo que pasó".

"Me citaron en quirófano. Me dieron el informe y decidí leerlo. ¡Anda, si me han quitado las trompas! No sabía que para quitarme el Essure me tenían que quitar las trompas. Ni me lo dijeron, ni me informaron", cuenta.

Pero la cosa no acabó ahí: "¿Que si salió bien? Qué va. Me habían dejado un trozo dentro. En el útero".