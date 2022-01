La última entrega de 'Salvados' con Gonzo abordó la importancia de la salud mental. Para ello, el periodista reunió a un grupo formado por jóvenes anónimos, el psicólogo y profesor Paco Estupiñá dos rostros conocidos, el actor Jaime Llorente y la cantante Amaia Romero.

La artista, que saltó a la fama tras participar en 'Operación Triunfo 2017', expuso públicamente los motivos que la llevaron a buscar ayuda psicológica después del talent show musical. Antes de hablar de su propia experiencia, Amaia quiso aclarar por qué consideraba importante participar en 'Salvados': "Ya he empezado a ir al psicólogo, estoy como más asentada en general y por eso me parecía un buen momento para hablar de algo así".

Después de las presentaciones, Gonzo lanzó una pregunta a Amaia Romero: "¿Cuándo empezaste a notar que algo no iba bien?". "Desde que terminó 'Operación Triunfo' estuve un año sin ser consciente de lo que me había pasado y de lo que me estaba pasando en ese momento. Un poco dejándome llevar, como con el cerebro en otro sitio, yo hacía lo que me decían", confesó la cantante.

Meses después, cuando Amaia empezó a vivir en Barcelona, se dio cuenta de que algo no iba bien: "Yo era una persona que había querido siempre dedicarse a la música y luego me di cuenta de que eso no era como creía que iba a ser. No me apetecía quedar con gente, no me apetecía salir de casa... estaba desganada con todo, no entendía por qué, porque yo nunca había sido así". Además, explicó que la primera persona con la que habló de este tema fue con su hermano y que "se prejuzgaba a sí misma" al tener una situación privilegiada en la que no debería sentirse mal.

Para cambiar su situación, Amaia recurrió a ayuda de un profesional: "No fue difícil pedir ayuda cuando me di cuenta de que no iba bien. Para mí ir al psicólogo era algo excepcional, como cuando tienes que ir por la muerte de alguien". "Ir al psicólogo no te soluciona nada, pero te hace consciente de las cosas", remachó la artista.