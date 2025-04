Recordando sus visitas al Museo del Prado: así logra 100.000 euros María Elena en ¿Quién quiere ser millonario?

Pregunta número 13, por 100.000 euros y sin comodines. María Elena, profesora de matemáticas, física y química, se enfrenta a un gran reto, pero tiene todo el apoyo del público que aplaude su valentía de arriesgar.

"¿Cuál de estos cuadros deVelázquez no pertenece a la colección permanente del Museo de Prado?", le pregunta Juanra Bonet, quien le ofrece cuatro opciones: 'La fábula de Aracne', 'La tentación de Santo Tomás de Aquino', 'La adoración de los Reyes Magos' y 'Las Meninas'.

La concursante viaja en su recuerdo por los pasillos del museo madrileño y comienza a descartar las opciones que cree "no haber visto expuestas". "'La fábula de Aracne' y 'Las Meninas' las he visto; sin embargo, 'La tentación de Santo Tomás de Aquino' no la tengo visualizada y 'La Adoración de los Reyes Magos' es un cuadro que he visto muchas veces y quiero recordar que está en el Prado", razona María Elena, quien firme con este primer pálpito apunta la opción B: 'La tentación de Santo Tomás de Aquino'.

"¡La madre que me parió!", exclama Juanra Bonet, que se levanta para abrazar a la concursante y acompañarla al descubrir que la opción es correcta.