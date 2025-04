"Te puedo ayudar, pero en películas del oeste": un padre, a su hijo antes de plantarse en ¿Quién quiere ser millonario?

Guillermo Álvarez se enfrenta con su último comodín a la séptima pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? por 5.000 euros, pero lo cierto es que, "no lo tiene nada claro".

Guillermo Álvarez llega a la pregunta del segundo seguro con un único comodín, la ayuda de su padre Rafael, quien le acompaña en esta aventura. Por 5.000, Juanra Bonet quiere saber qué gran cineasta dirigió el clásico navideño de 1946 '¡Qué bello es vivir!'. Las cuatro opciones son: Howard Hawks, Jhon Ford, Frank Capra y William Wyler.

El concursarte asegura haber visto la película, pero adelanta "que no tengo ni idea de quién la dirigió". "Confirmamos que llamo a mi padre", dice tajante Guillermo, que pide, sin dudarlo, su ultimo comodín.

Sin embargo, la suerte no parece estar hoy del lado del aspirante y es que su padre, como bien confiesa, "es más de películas del oeste" que de época navideña: "Howard Hawks es de los más antiguos y John Ford es más de películas del oeste, pero no lo sé". Ante las dudas, Guillermo prefiere no jugársela y plantarse con 2.500 euros.

*Puedes volver a ver el programa completo de¿Quién quiere ser millonario? en atresplayer.