El público salva a Jairo de lanzarse a una piscina vacía al no apostar por el waterpolo

Jairo le da vueltas y vueltas y no consigue llegar a una conclusión clara: ¿cuál de estos deportes tiene más jugadores a la vez en el terreno de juego? Suerte que el público está ahí para guiarle.

Pregunta nueve. 15.000 euros en juego y Jairo no está nada seguro de cuál es la respuesta correcta a la pregunta que le plantea Juanra Bonet en ¿Quién quiere ser millonario?: "¿Cuál de estos deportes tiene más jugadores a la vez en el terreno de juego?".

A pesar de que ha jugado a alguno de ellos y que tiene claro cuántos son en cada equipo de tres deportes, hay uno que lo tiene en vilo, el fútbol sala.

Su acompañante, cree, no le va a servir de gran ayuda, por eso decide elegir el comodín del público para que le eche una mano. "Es que si me equivoco es una caída importante y me voy", lamenta.

Entre los allí asistentes, la opción más escogida es la D, el waterpolo. "No lo hubiera dicho yo", reconoce, ya que habría escogido la C. "Un beso desde aquí a mi pareja, que jugó mucho tiempo al waterpolo", dice, aprovechando la ocasión.

Ahora sí, decide lanzarse a la piscina.

