El concursante de ¿Quién quiere ser millonario? ha gastado dos comodines en cuatro preguntas por su inseguridad y llega a la pregunta que marca el primer seguro con una sola ayuda. "El trinitrotolueno es vital para la fabricación de..." es la cuestión a la que se enfrenta Ventura. "'A': Medicinas, 'B': Metal, 'C': Explosivo, 'D': Productos de limpieza ", son las opciones que le da Juanra Bonet.

"El trinitrotolueno conocido como TNT, se que son explosivos, entre otras cosas, porque en los cómics de 'Mortadelo y Filemón' cuando tiraban un cartucho de dinamita ponía TNT", explica el aspirante al millón, que afirma "Ibáñez no me puede engañar y será explosivos, la 'C'".

El presentador confirma que se marca la respuesta 'C' y le recuerda que está en juego el seguro de 1.500 euros. "¿Apuestas a Ibáñez, a Mortadelo y Filemón?", le pregunta Juanra y Ventura le responde que si. La opción se se marca como la respuesta correcta y el concurso de Ventura continúa.