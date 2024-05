La concursante de ¿Quién quiere ser millonario? está a una pregunta de llegar al segundo seguro que marcó en la pregunta ocho. "Nombre del personaje que interpretado por Leonardo DiCaprio en la película 'Titanic'", es la cuestión. Jack Dawson, Jack Gable, Jack Smith y Jack Daniels son las opciones que tiene.

Verónica comienza a reflexionar sobre la película cuando de repente Juanra Bonet le corta. "No cuentes el final, por favor, que no la he visto, tengo que verla", le dice en tono cómico. La aspirante al millón se pone seria tras la broma y comienza a descartar opciones.

Tras descartar a Jack Gable, Smith y Daniels, la concursante tiene clara su respuesta. "Es Jack Dawson, Jack y Rose eran los protagonista. La 'A'", responde. La respuesta es correcta y Verónica se asegura irse del programa con mínimo 10.000 euros al alcanzar su segundo seguro.