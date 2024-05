El concursante de ¿Quién quiere ser millonario? llega a la pregunta del primer seguro. "¿Cómo se traduce en código Morse la señal de socorro SOS?", pregunta Juanra Bonet. Las opciones son: A: ".-. .-. .-.",B; ".-.", C: "... --- ..." o D: "... ... ...". "¿Me lo podrías repetir, por favor?", le pregunta en broma Fernando, antes de contarle que fue scout.

El concursante comenta que allí aprendió a usar el código Morse, aunque reconoce que se le ha olvidado bastante. "Una de las señales que usamos fue la de SOS, que es la 'B'", cuenta el concursante para resolver la pregunta. El aspirante al millón reproduce como sonaría la señal en Morse y ya no tiene tan claro que sea la 'B', la respuesta 'C' le hace dudar. Una respuesta de la que estaba seguro, ha pasado a convertirse en un quebradero de cabeza.

"La 'B' parece una versión junior de la 'C', o la 'C' una versión gourmet de la 'B'", bromea Juanra Bonet intentando tranquilizar al concursante. Ante la duda el aspirante al millón decide usar un comodín, aunque reconoce que le sabe mal hacerlo en esta pregunta. "Voy a pedir el del 50%", afirma. El comodín deja como posibles opciones la 'A' y la 'C'. "Tan convencido que estaba de que era la 'B'", comenta Fernando que tiene claro que es la 'C'. La respuesta es correcta y asegura 1.500 euros.