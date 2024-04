Martín resopla cuando lee en la pantalla la pregunta que le toca ahora, pero a estas alturas del programa, los espectadores de ¿Quién quiere ser millonario? ya sabemos que el concursante guarda un as bajo la manga... o un libro de historia, mejor dicho.

Juanra Bonet quiere saber qué rey de Inglaterra había sido el último príncipe de Gales en llegar al trono antes de Carlos III. "Aquí no tengo ni idea. De primeras, no tengo ni idea", asegura, como también aseguraba aquel compañero tuyo del colegio que le había salido fatal el examen y después sacaba un diez.

"Jorge VI... No, perdón, Eduardo VII, hijo de la reina Victoria, no lo relaciono con Gales. Bueno, es que realmente tampoco voy a relacionar ninguno con Gales, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, voy a leer bien la pregunta, perdón", dice, aprendiendo quizá de sus errores pasados.

Ahora sí. Ahora ya lo ve mucho más claro. "Es más fácil de lo que había pensado", reconoce antes de dar paso a su complicada reflexión que bien podría ser el argumento de una temporada de 'The Crown'.

"Vamos a empezar: el siglo comienza con Eduardo VII y luego Jorge V y Eduardo VIII sí que fue príncipe de Gales, porque fue hijo de Jorge V. Y Jorge VI creo que no fue príncipe de Gales porque su hermano mayor, Eduardo VIII sí lo fue. Y creo que Jorge VI, no. Porque a ver, si tu hermano ya es príncipe de Gales y va a reinar, a ti no te queda ese título. Cuando tu hermano va a reinar, no creo que te quede a ti el principado de Gales, porque tú no eres príncipe si tu hermano es rey, ¿no?", termina preguntándole a Juanra Bonet, que intenta seguirle la corriente aunque se perdió en el primer Eduardo.

"¿Tú qué crees? Si tu hermano es rey, tú no eres príncipe, ¿no?", insiste en preguntar Martín. "¿Estamos locos? ¿Qué clase de brujería es esta?", sigue el presentador con la broma. "Creo que el último fue Eduardo VIII. Entonces, a no ser que tú tengas algo que decir...".