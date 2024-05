El concursante lee la pregunta nueve de ¿Quién quiere ser millonario? y comienza a reírse. Juanra Bonet aún no ha leído la pregunta. "¿Te ríes de nervios o de que la sabes?", pregunta el presentador. "Me río de nervios, de que me voy a reír", le responde entre risas. "¿Qué es la fenolftaleína?", es la famosa pregunta. Las opciones son 'A': Un indicador de pH, 'B': Un elemento de la tabla periódica, 'C': Un tipo de matraz, 'D': Un compuesto inorgánico.

"Pues mira, te voy a decir una cosa. Me voy a arriesgar porque no hay tanta diferencia entre ganar 10.000 y 15.000", comenta Ventura después de pensar unos segundo en silencio, que reconoce que le sabe mal haberse gastado los comodines antes por su inseguridad. "Te voy a decir que es un indicador de pH, partiendo de la base de que no tengo ni idea", le dice a Juanra mientras se parte de risa. Aunque, de repente, empieza a dudar si puede ser un compuesto inorgánico.

"Se me ha ido la cabeza al principio hacia el pH, pero luego he pensado que puede ser inorgánico, pero ¿Qué quiere decir con inorgánico?", se explica el aspirante al millón que tras este momento de duda responde "marca el indicador de pH, que es lo primero que pensaba y aquí termina". La respuesta se revela como la correcta ante las risas de felicidad de Ventura.