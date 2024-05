Después de perder su primer comodín por culpa de la serie 'South Park' y de que el Deportivo de la Coruña y Lionel Scaloni le quitasen las otras dos ayudas, Álvaro llega a la pregunta doce de ¿Quién quiere ser millonario?sin comodines y con 30.000 euros en el bolsillo. La cuestión tiene que ver con el arte. "¿Quién pintó la famosa colección de cuadros 'Perros jugando a póquer'?", lee Juanra Bonet. Las posibles respuestas son "'A': René Magritte, 'B': Mark Rothko, 'C': Gustav Klimt o 'D': Cassius Marcellus Coolidge".

Aparentemente el concursante tiene conocimientos de arte porque descarta a Mark Rothko con argumentos de peso. "Es un pinto expresionista americano y cualquiera que haya visto un cuadro suyo no lo olvida", expone. A Gustav Klimt también lo descarta porque el mundo que muestra en sus cuadros es totalmente distinto a la colección cuadros a la que se refiere la pregunta. El concursante conoce la obra de René Magritte. "Es un pintor que siempre tiene una idea detrás, técnicamente no es un gran pintor pero conceptualmente es un fuera de serie", explica Álvaro, que continúa diciendo: "Si lo hubiera pintado Magritte lo conocería, y además, el tema no es suyo no pertenece a su mundo".

El concursante apuesta por Cassius Marcellus Coolidge, al que no tiene el placer de conocer, como pintor de 'Perros jugando a póquer'. "Es la 'D'", afirma el aspirante al millón. El presentador del programa marca la respuesta 'D' y tras unos segundos se revela como la correcta. Álvaro consigue 50.000 euros y se queda a tres preguntas del millón.