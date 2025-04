La aplaudida reflexión de Juanma sobre qué haría con un millón de euros: "Compraría tiempo"

Juan Manuel Palomino, de Valdepeñas (Ciudad Real), es el primer valiente en sentarse a la mesa de ¿Quién quiere ser millonario? esta noche. Después de un comienzo un tanto accidentado, con Juanra Bonet a punto de lesionarle definitivamente su hombro "malo" y una segunda toma, el concursante se presenta ante la audiencia.

No, no es campeón de dardos, como cree el presentador. "Soy ese que está esperando en casa todo el mundo cuando le llegan las multas de tráfico, las notificaciones de Hacienda y los recibos de la luz", bromea. Juanma es cartero y nos confiesa entre risas que ya no hay cartas de amor y que, las pocas que hay, las suelen romper. "La cesta de Navidad es para nosotros, como no nos dan...", dice provocando las carcajadas del público.

Pero, ¿qué haría Juanma con un millón de euros? "Compraría lo único que merece la pena comprar con dinero, que es tiempo, para mí, para mi familia, para mi pareja... tiempo de calidad. Creo que es lo mejor que se puede comprar con dinero", responde... y acierta, a juzgar por la reacción de los allí presentes.

