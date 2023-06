José Manuel Lorenzo, productor del musical 'Hoy me puedo levantar' se sienta con Iñaki López para el documental Pongamos que hablo de Mecano, disponible en ATRESplayer PREMIUM para recordar cómo fue ese emotivo encuentro entre los tres componentes de Mecano siete años después del adiós definitivo de la banda.

El 7 de abril de 2005 se estrenó en la gran vía madrileña "el musical más taquillero de todos los tiempos en España, y también en América, Hoy no me puedo levantar, dirigido por el propio Nacho Cano". Lorenzo cuenta cómo se gestó ese estreno que hasta el mismo día de antes no se sabía si iban a estar los tres. "Fue muy bonito porque todo se olvidó cuando subieron al escenario, incluso se arrancaran a cantar, algo que por supuesto, no estaba preparado".

Una vez encima del escenario, al terminar el estreno del musical, subieron los tres al escenario y se dieron un fuerte y emotivo abrazo que arrancó infinitos aplausos del público. Nacho Cano entonces dijo: "Lo mejor que podemos hacer ahora es lo que nunca debimos dejar de hacer". Y empezaron a cantar los tres una de las más míticas canciones de Mecano que todos seguro hemos cantando cuando acaba al año: Un año más. En el video podéis ver este emotivo momento y toda la historia completa del grupo en el ya citado documental Pongamos que hablo de Mecano.