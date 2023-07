Operaciones antidroga, controles de alcoholemia, accidentes de tráfico... la Ruta del Bakalao copaba a principios de los 90 los informativos de la televisión nacional, que contribuyeron a alimentar la leyenda negra sobre este movimiento valenciano. "Todo hacía presagiar que la ruta estaba condenada a morir", explica Iñaki López en 'Pongamos que hablo de...'.

"Las televisiones que habían dado menos estilo a la libertad, a lo que tenía de ruptura, sí dieron mucha más importancia a la degeneración de la Ruta, que ya no era lo mismo", asegura Cristina Almeida en una entrevista exclusiva para la docuserie. Carlos Simó, DJ de la discoteca Barraca entre 1978 y 1989, desvela al presentador cuándo supo que todo había llegado a su fin. "Cuando subieron los beats. Estábamos ya con 93 o 95 beats. Me di cuenta que ya no había rollo artístico en las cabinas. Ni artistas", lamenta.

"Empezó a ir todo mucho más rápido. Eso significaba que la gente acababa más alterada y agresiva. Hubo algunas salas que aguantaron esa subida de velocidad bien, pero a la gran mayoría, todo ese aumento de beats y ese aumento de dureza, se nos mezcló con los 'skinheads' y fue cuando llegó toda la guarrería", analiza Paco Pil, otro mítico DJ y presentador de la época.

Cadenas, navajas, puños americanos, objetos punzantes... eran algunas de las armas que portaban estos "ultraderechistas", narraban en Antena 3 Noticias en 1993.

Los medios volvieron a poner el foco en la Ruta del Bakalao, en esta ocasión, debido a los frecuentes accidentes de tráfico. "No había entonces, para nada, una conciencia de la seguridad vial como la hay ahora y aquello era una locura", rememora Toni Cantó.

Joan Lerma Blasco, el primer presidente de la Generalitat Valenciana, habla también de este asunto con Iñaki López. "No había obligatoriedad para usar el cinturón de seguridad y con las motos de baja cilindrada, no había necesidad alguna de llevar casco, con lo cual, el número de muertos cada fin de semana en toda España era importante. Pero, ¿era tan elevado el que había en la comunidad de Valencia durante aquellos fines de semana tan largos?", le pregunta el presentador. "En comparación con otras zonas turísticas, no era tan exagerado", afirma Lerma, que recalca que, en cualquier caso, "cualquier accidente es demasiado elevado".

"Se producían muchos accidentes, no precisamente por la droga. A veces, en parte, por el alcohol y otras porque las personas estaban muy desprotegidas. Había muchas carreteras secundarias en algunos sitios de estos, que eran donde se producían fundamentalmente los accidentes", explica el presidente.

Tal y como informa Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) las estadísticas no arrojan "una diferencia significativa". "Eran bastante generalizadas en todo el país las dramáticas cifras de los accidentes de tráfico. No tenían una localización geográfica especial", informa.