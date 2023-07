Carlos Simó, DJ de la discoteca Barraca -una de las más míticas de la Ruta del Bakalao- es entrevistado por Iñaki López en la docuserie 'Pongamos que hablo de...'. En su charla, como no podía ser de otra manera, sale a relucir 'Así me gusta a mí', una canción que se convirtió en todo un himno de la época.

El éxito de Chimo Bayo fue pinchado en discotecas de prácticamente todo el mundo, pero no en Valencia, asegura Simó para sorpresa de su entrevistador. "Hay que darle mérito a Chimo Bayo, puesto que fue número 1 en casi todo el mundo", reconoce, pero añade: "Considerábamos que no era música de calidad para Valencia".

María Abradelo, presentadora de Canal 9 en aquellos años, también presta su testimonio a este documental. "Hay mucha gente que se metió con él con esa canción porque le daba una fama a una ruta que no es la que querían que se promocionara", reflexiona, haciendo referencia al juego de palabras del estribillo de la canción, "esta sí, esta no".

José Conga, otro de los DJ de aquellos años, asegura que en Valencia se vivió con mucha alegría este éxito, pero puntualiza. "Es cierto que nunca fue un DJ de la Ruta y el tema no se pinchaba en las discotecas que todos conocemos de la Ruta. Tampoco el estilo que tiene él, de hablar por el micro y tal era el estilo nuestro. Nosotros no hablábamos por el micrófono y desarrollábamos la comunicación con el público a través de la música", explica.

Chimo Bayo, también entrevistado por Iñaki López, achaca la ausencia de su tema en las discotecas de la Ruta a que "era de la competencia". "A los DJ, que son amigos míos, les decían que no lo pincharan, porque yo estaba a 11km y era como hacerme publicidad. Quizás, en ese momento, no pensaron a lo grande, en juntarse todos. Quizás los DJ sí, pero los empresarios, no", opina.