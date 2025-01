Mika recuerda a su madre, fallecida por un tumor cerebral, con la actuación en 'El Piano' de un prestigioso neurocirujano

La elegancia del primer concursante de esta jornada de 'El Piano' impacta a los miembros del jurado. "Sobriedad", destaca Pablo López desde la sala, oculto de la mirada de curiosos y participantes. Junto a él se encuentra Mika, con quien comparte su ardua labor de decidir quién se llevará el piano a casa.

En el 'escenario' de este 'antitalent show' se encuentra, acompañando a Ruth Lorenzo, el neurocirujano Andreu Gabarrós. "Tratamos a personas con enfermedades ubicadas en el cerebro. Les podemos curar o podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida o su supervivencia", cuenta a la presentadora.

Andreu comenzó a tocar el piano cuando solo era un niño. "Conecté muy bien con la música desde el principio". Y desde entonces, siempre le ha acompañado. Tanto es así que creó un proyecto musical solidario para sus pacientes operados de tumores cerebrales. "Les invité a participar en un disco y compuse canciones para ellos. Este proyecto ha ido evolucionando con el fin de recaudar fondos para investigar el cáncer cerebral", explica. "Este proyecto se llama 'La sinfonía de los héroes'".

"Mi madre, que me enseñó todo en la música, murió de un tumor cerebral. La música fue como una luz que no se apagó hasta el último momento". Él escribió canciones para ella. "La música me permitía decir palabras que no podía hablar", le cuenta a Pablo López.

El concursante se arranca a tocar 'Route 66' Nat King Cole y explica los beneficios de la música para los pacientes con tumores cerebrales.