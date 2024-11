María Antonia Iglesias demuestra que el piano se toca con "la cabeza y el corazón" tras perder los manos y los pies

Hace 20 años, María Antonia Iglesias era pianista de profesión, pero sufrió una sepsis por la que perdió las manos y los pies. "Al principio no podía escuchar el piano porque me ponía a llorar", afirma.

María Antonia Iglesias lleva tocando el piano desde pequeña: "Mi madre era profesora de piano", cuenta la concursante a Ruth Lorenzo, a la que explica que ella misma trabajó como profesora de piano y pianista. Sin embargo, una grave enfermedad le apartó durante un tiempo de su pasión. Hace 20 años sufrió una sepsis por la que perdió las manos y los pies. "Pensé que nunca más iba a poder tocar el piano", reconoce María Antonia.

"Poco a poco piensas que la música es muy bonita, y no disfrutar de la música en la vida es realmente una pena", señala la mujer, que explica que aunque no puede tocar como antes, escoge lo que puedo tocar como obras más sencillas. Y es que "se toca con la cabeza y con el corazón, con el alma", destaca María Antonia, que elige tocar en el vídeo principal de esta noticia 'Vals en LA menor' de Chopin.

"Es cortito y es fácil", explica la mujer a Ruth Lorenzo, quien se emociona al conocer su historia: "No quería llorar, perdóname. Eres un ejemplo de mujer". María Antonio estuvo más de 50 días en coma: "Cuando me desperté y vi que me habían cortado las manos y los pies no me lo creía, pensaba que era un mal sueño, pero me despertaba y había pasado". "Mi bastón para salir de la enfermedad fue mi hijo, quería estar viva porque quería verle crecer", recuerda.

Mika y Pablo López no salen de su asombro al ver la actuación de María Antonia. "Es sencilla y poética", destaca Mika, mientras que Pablo Lópe alucina con lo bonito que toca: "Es precioso".