Germán Morales interpreta 'S.O.S' de Mayte Martín en la estación Príncipe Pío: "El piano es mi psicólogo"

Carpintero de aluminio de profesión, descubrió su pasión por el piano desde muy chiquitito. "Me he dado cuenta tarde, pero para mí lo es todo", asegura el andaluz, que señala lo importante que es instrumento para él.

Germán Morales llega a la estación Príncipe Pío de Madrid directo del Puerto de Santa María, Cádiz. Es carpintero de aluminio y lleva 42 años en el oficio. Tuvo que dejar los estudios para poder ayudar a su familia, pero recuerda, con emoción, el día que le regalaron un piano. "Mi segundo teclado me lo trajeron los Reyes Magos y, poco a poco, fui descubriendo que el piano era mi psicólogo", cuenta Germán a Ruth Lorenzo.

"Me he dado cuenta tarde, pero para mí lo es todo. Ahora lo disfruto como si tuviera nueve años", asegura. Siempre ha tocado de oído y de forma autodidacta. "Compongo canciones y cuando comienzo una canción la termino el mismo día", le cuenta a Ruth, algo en lo que parece tener en común con Pablo López: "A mí me pasa que si empiezo una canción y no la termino el mismo día, no la termino nunca".

Ahora, llega a 'El piano' para interpretar una canción titulada 'S.O.S' de Mayte Martín. En este vídeo pudes ver cómo se emocionan Ruth Lorenzo, Mika y Pablo López al ver la actuación.