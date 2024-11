La difícil situación de Manuel Santiago: trabajar en el mercadillo o tocar el piano, "lo que realmente ama"

"No sé si seguir con la música, porque me tengo que ocupar de mi familia", confiesa Manuel Santiago, el joven de Sabadell que trabaja en un mercadillo, pero tiene claro que quiere: ser pianista.

Manuel de Santiago toca 'Ya no quiero ser' de Niña Pastori

Manuel Santiago, el joven aspirante de 20 años vive en Sabadell, Barcelona, y lleva 10 años tocando el piano. Acompañado de su esposa, con la que se casó en 2023, y de sus padres, el pianista confiesa a Ruth que "se dedica al mercadillo". "Tengo varios puestos en diferentes zonas de Cataluña y no sé si seguir con la música o no, porque me tengo que ocupar de mi familia", lamenta Manuel. "Estoy entre lo que tengo que hacer y lo que quiero, que es tocar el piano", confiesa el joven.

"Yo te veo y veo a alguien que ama el piano, y tienes que luchar por lo que amas", le dice Ruth Lorenzo. Manuel Santiago elige 'Ya no quiero ser' de Niña Pastori y se prepara para tocar el piano "por última vez". Mika y Pablo, que están escuchando la historia desde otra sala, están de acuerdo en que "el apoyo de la familia es muy importante".

Mientras escuchamos la pieza de Manuel, el padre habla con Ruth y le confiesa que él quiere que siga tocando: "Yo lo que le he dicho es que si tiene que dejar el trabajo a un lado, tenemos versatilidad para poder ayudar a su pareja con ello".

El público recibe entre aplausos la actuación. "A mí me ha faltado que se suelte un poco más, pero lo ha hecho muy bonito", comenta Pablo López. Ruth Lorenzo comunica a Manuel que su padre hará el esfuerzo de ayudar con el mercadillo para que él pueda seguir tocando el piano. Manuel, emocionado, dice que "tirará hacia delante". "Con toda la fuerza", añade emocionado.