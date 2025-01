Carlos García unió sus dos grandes pasiones, el piano y las matemáticas, gracias a su mayor inspiración: J.S.Bach

Toca 'Fuga en DO mayor' de J.S.Bach

Carlos García llega directo desde Galicia a la estación de Príncipe Pío de Madrid con unas partituras entre las manos. Es matemático de profesión, pero su pasión por el piano comenzó en la adolescencia.

"Quien despertó el interés que tengo hoy en día por la ciencia y mi profesión fue Johann Sebastián Bach. Si no llego a conocer su obra, jamás me dedicaría a las matemáticas. Para mí son las dos caras de la misma moneda", expresa el joven.

Pero, ¿qué tienen en común las matemáticas y el piano? El joven explica, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, lo que significa para él la relación de ambas cosas.

Ahora, llega a 'El piano' para interpretar 'Fuga en DO mayor' de J.S.Bach. Una obra que Pablo López asegura que nunca llegó a entender su final: "¿Por qué Bach me hace eso? Me cabreaba mucho de pequeño con el final y siempre lo cambiaba".