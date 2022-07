Alberto Chicote se trasladó a Aranjuez para reflotar Rusiñol, un restaurante que iba cuesta abajo en uno de los programas de Pesadilla en la cocina. Y es que el restaurante, ubicado en la monumental localidad madrileña de Aranjuez, tenía como cocineros a un padre y un hijo que vivían y trabajaban enfrentados por la forma de ver el negocio.

Pero no solo había enfrentamientos: las condiciones de los alimentos eran pésimas. Algo que descubrió en propio Alberto Chicote al conocer la cocina tras probar la comida. "Me cago en la puta, ¿por qué me he comido esta mierda?", afirmó indignado Chicote mientras le daban arcadas como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Así es el nuevo 'Rusiñol' tras darle "bien al estropajo"

Después de conocer el restaurante y tras varios servicios y enfrentamientos, el equipo de reformas de Pesadilla en la cocina dio una nueva imagen al 'Rusiñol'. Un restaurante al que le quitaron 20 años de encima y al que le dieron "bien de estropajo" como puedes ver en este vídeo.