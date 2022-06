En Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote descubrió 'La Cueva de Juan', un restaurante donde todo estaba manga por hombro. Desde el dueño, que estaba muy desubicado, hasta su único empleado, que no además de trabajar en malas condiciones , lo hacía absolutamente todo. Pero la cosa no acababa ahí y es que los alimentos estaban caducados y la cocina tenía un nivel de grasa y suciedad que indignaron a Alberto Chicote.

"¿De esta sartén han salido los huevos que me has puesto a mí?", preguntaba alucinado Alberto Chicote nada más entrar en la cocina, donde afirmó que no había "visto una con tanta mierda nunca". Eso sí, lo peor llegó cuando Alberto Chicote descubrió que hasta los alimentos y los utensilios de cocina tenían óxido. "¿Sabéis lo que supone que alguien se coma algo que esté en contacto con el óxido? ¡le puedes mandar al hospital y hasta luego, Lucas", destacó cabreado el chef, que, incluso, llegó a tirar carne a la basura. Pero el dueño recuperó esas chuletas que había tirado el chef en Pesadilla en la cocina. "Hacer esto es jugar con la salud de la gente", insistió Chicote, que afirmó rotundo: "Esto es de terroristas".

Chicote tira de humor al ver "una cosita negra"

Además, en la prueba el menú de La Cueva de Juan el chef se encontró una "cosa negra" en su plato. Puedes ver su reacción en el siguiente vídeo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.