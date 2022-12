Chicote echa un vistazo a la cocina. Un lugar donde la higiene brilla por su ausencia. El aceite chorrea por la campana. Una suciedad que es “de meses”, es lo que está encima de la comida que sirven. Al chef le cae incluso en la cara. A Margot no le parece bien que la cocina esté así de sucia pero ella asegura que no está ahí para limpiar. “Trabajas en una cocina Margot, no en una pocilga. Y esto se parece más a una pocilga que a una cocina”, comenta el chef.

La cocinera desde el primer día dejó claro que no iba a limpiar. “Es una guarra como cocinera”, asegura Pancho. La cocinera justifica que su mal carácter viene de “la mierda” que hay en la cocina y le echa las culpas al propietario. Chicote le dice que su negocio es su responsabilidad “Esto que chorrea aquí es tu responsabilidad”.

El chef ve dos litronas en la encimera. “Eso es energizante”, comenta Pancho. “No hay tiempo para limpiar pero sí para la cerveza ¿no?” le pregunta Chicote. “¿Tenemos algo vivo que vaya a saltar encima?”, se pregunta.