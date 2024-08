Aunque todo parezca estar reluciente, a Alberto Chicote y su equipo de Pesadilla en la cocina la limpieza extrema de algunos restaurantes les huele a podrido. Parecen cocinas impolutas, pero en el fondo, nunca mejor dicho, encuentran auténticas “guarrerías”.

La nueva temporada de Pesadilla, que se estrena el próximo martes 3 a partir de las 22:30 h en la Sexta, llega cargada de momentazos como los que pudimos disfrutar en este vídeo recopilatorio de la temporada anterior. No faltan los enfrentamientos, destrucción, broncas y tensión entre el chef y los propietarios.

En uno de los restaurantes que Chicote ayuda, hay bichos por todos lados, e incluso debajo de cajas de comida. En otro de ellos, la capa de aceite y suciedad se convertía en protagonista de la cocina: "La madre que me parió, donde me ponga hay mierda". "En una semana no se queda la grasa así de dura, ni de coña", comentaba el chef.

(*) Con motivo del próximo estreno de la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina, desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos del programa.