De los creadores de "la Virgen santa" y de los guionistas de "la madre que me parió", llega la nueva temporada de "a llorar a la llorería", perdón, de Pesadilla en la cocina. El próximo martes, 3 de septiembre, Alberto Chicote regresa a laSexta para hacer frente a nuevas, divertidas, tensas, rocambolescas y emotivas situaciones que pondrán de nuevo a prueba la paciencia del conocido chef.

Jefes desnortados, cocineros perdidos, camareros despistados, cucarachas, bailes a lo 'Bar Coyote', broncas y platos rotos son los protagonistas de las próximas entregas que prometen hacer las delicias de los fans de este ya mítico programa de la televisión de nuestro país.

"Con salir vivo de aquí, me doy con un canto en los dientes", asegura Chicote en uno de los restaurantes que visita... y que podría ser cualquiera de ellos. El cocinero tendrá que enfrentarse a nuevos retos nunca vistos en su carrera... y también a nuevos personajes para la historia. "Eres uno de los tíos más desagradables que me he encontrado trabajando y llevo muchos años en esto".

La culpa de todo esto, al parecer, es "del Pato Donald", pero ni siquiera un dibujo animado podrá apaciguar los ánimos de aquellos que casi llegan a las manos frente a las cámaras de Pesadilla en la cocina.

¿Quieres ver un adelanto de lo que le espera a este pobre cocinero? No te pierdas el desternillante vídeo resumen de temporada que te dejamos sobre estas líneas. Solo te damos una pista: te vas a quedar sin palabras... y aprenderás inglés.