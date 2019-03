“La solución es deciros que no podéis estar la una sin la otra”

Los tres se reúnen en un merendero que les recuerda a su niñez. Pero esos tiempos “se fueron”. Dámaris se tiró muchos años con un chico que no le gustaba a Mª Ángeles, el padre de sus hijos. En su embarazo estuvo sola, “el padre estaba con otra”. “Yo no quiero un padre así para mis sobrinos”, comenta Mª Ángeles.

Dámaris cuenta que se enamoró “y la lie mucho”. “Ella tiene dos hijos y está sola. No tiene el apoyo de un hombre”, explica la mayor. Dámaris asegura que tuvo mucho desengaño y quería tener a su familia al lado.

En los tres días que lleva, Chicote no ha escuchado nada bueno decirse la una a la otra. “Igual la solución solamente es deciros una vez que no podéis estar la una sin la otra”, comenta. Dámaris le explica a ambos que no saben lo que es estar sola con dos críos, que lo está pasando muy mal. Las hermanas se abrazan y toca por primera vez la barriga de su hermano, a su sobrino por primera vez. Chicote dice que tienen que tenerse la una a la otra.